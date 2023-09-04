وزراء دفاع حلف الناتو يعقدون اجتماعا مهما في أكتوبر المقبل

يعقد وزراء دفاع حلف شمال الأطلنطي "الناتو" اجتماعا يومي 12 و13 من شهر أكتوبر القادم بمقر الحلف في بروكسل برئاسة ينس ستولتنبيرج أمين عام الحلف.

جاء ذلك فى بيان مقتضب للحلف وأضاف أن الاجتماعات ستدور حول التعاون دفاعيا لدول الحلف ومستجدات الموقف العسكرى في أوكرانيا ومتطلبات تعزيز احتياطيات التسليح العسكري لدول الحلف بما يمكنها من تنفيذ أهداف الردع والدفاع الجماعى المشترك وتعظيم قدرة الحلف على انتاج الاسلحة وتطويرها.. كما فتحت إدارة الإعلام فى الحلف باب التسجيل للصحفيين الدوليين وممثلى وسائل الاعلام لحضور ومتابعة اعمال الاجتماع فى بروكسيل اعتبارا من اليوم.