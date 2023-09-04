حكم يثير الجدل في الدوري البرتغالي باستخدامه هاتف محمول أثناء المباراة

أثار أحد حكام المباريات في الدوري البرتغالي الممتاز، الجدل بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية بسبب لقطة طريفة له في أحد اللقاءات.

وانتشرت لقطة طريفة لحكم مباراة فريق بورتو ضد نظيره أروكا في منافسات مسابقة الدوري البرتغالي الممتاز، والتي لعبت أمس الأحد 3 سبتمبر 2023، أثناء استخدامه الهاتف المحمول للتواصل مع حكام غرفة “الفار” لمعرفة قرارهم في إحدى اللقطات بالمباراة.

وتداول متابعو الكرة البرتغالية هذه اللقطة في مواقع التواصل الاجتماعي وكانت محل سخرية كبيرة بينهم.

وانتهت أحداث مباراة فريق بورتو ضد نظيره أروكا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري البرتغالي الممتاز.