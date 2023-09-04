بقيادة مارسيل كولر.. استحواذ أهلاوي على التشكيل المثالي للدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، التشكيل الأفضل في الموسم المنقضي 2022-2023 من الدوري الممتاز بتصويت الجماهير.

وشهد التشكيل الأفضل سيطرة أهلاوية حيث تواجد 8 لاعبين، مقابل اثنين من الزمالك ولاعب من فيوتشر، كما تواجد السويسري مارسيل كولر كمديرا فنيا للتشكيل الأفضل بعد فوزه بلقب أفضل مدير فني.

وجاء تشكيل الموسم، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - حسام عبد المجيد - محمد هاني.

خط الوسط: محمد رضا بوبو - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - أحمد مصطفى زيزو.

وحقق الأهلي لقب الدوري الممتاز 2022-2023، ليستعيد الدرع المفضل إلى قلعة الجزيرة بعد غياب لمدة موسمين توج به الغريم التقليدي الزمالك اللقب.