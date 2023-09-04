بنزيما يفاجئ جماهيره باللقب المشهور علي حسابة الرسمي بتويتر

فاجئ النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي ، الجماهير والمتابعين على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره لصور له أثناء التمارين مرفوقا بكلمة “الحكومة“.

و لقب "الحكومة" لبنزيما هو الاسم المفضل والأكثر شعبية عند الجماهير العربية منذ كان في صفوف نادي الميرنغي.

و يعود تسميته إلى تعليق مشجع عربي عام 2021 عندما كتبت صحيفة “إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن بنزيمة أعلن بأن مدرب ريال مدريد آنذاك زين الدين زيدان باق في منصبه.

و علق أحد المعلقين العرب على الخبر موصفا ببنزيما بـ(الحكومة)، واعتبر أن زيدان سيواصل مهامه لأن الحكومة قالت أنه سيبقى.