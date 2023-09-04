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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بنزيما يفاجئ جماهيره باللقب المشهور علي حسابة الرسمي بتويتر

كريم بنزيما
كريم بنزيما
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فاجئ النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي ، الجماهير والمتابعين على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره لصور له أثناء التمارين مرفوقا بكلمة “الحكومة“.

و لقب "الحكومة" لبنزيما هو الاسم المفضل والأكثر شعبية عند الجماهير العربية منذ كان في صفوف نادي الميرنغي.

و يعود تسميته إلى تعليق مشجع عربي عام 2021 عندما كتبت صحيفة “إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن بنزيمة أعلن بأن مدرب ريال مدريد آنذاك زين الدين زيدان باق في منصبه.

و علق أحد المعلقين العرب على الخبر موصفا ببنزيما بـ(الحكومة)، واعتبر أن زيدان سيواصل مهامه لأن الحكومة قالت أنه سيبقى.

النجم الفرنسى كريم بنزيما الحكومة
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