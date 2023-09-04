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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

كارثة في حفل التعرف على جنس المولود

الحفل تحول الي مأساة
الحفل تحول الي مأساة
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في حادثة مأساوية، تحولت إحدى حفلات التعرف على جنس المولود لكارثة حقيقية خيبت كل التوقعات بحفل سعيد من هذا النوع.
ووقف زوجان مكسيكيان في حديقة أمام مكان مزين استعدادا لاكتشاف جنس مولودهم الجديد، على أن تعبر فوق رؤوس الحاضرين طائرة وتنفث اللون الوردي كدلالة على أن المولود سيكون طفلة.
المفاجأة كانت عندما حلقت الطائرة فوق رؤوس الحاضرين لبضع ثواني ثم تحطمت ما أدى إلى وفاة الطيار.
وعثرت السلطات على الطيار بين حطام الطائرة، بعد أن طلب أحد المدعوين المساعدة يوم السبت.ونقل المسعفون الطيار إلى المستشفى إلا أنه توفي على الفور.

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