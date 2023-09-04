رئيس مدينة الشهداء يناقش آليات ربط المراكز التكنولوجية

ناقش طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، آليات ربط المراكز التكنولوجية بمجمعات خدمات المواطنين بالوحدات القروية بالمركز التكنولوجي بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء خلال شبكة واحدة لجميع الأقسام والخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، وذلك خلال اجتماع تنسيقي بحضور أخصائي التدريب والمتابعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورؤساء الوحدات القروية، ومديري المركز التكنولوجي والتنظيم بمجلس المدينة، ومديري المراكز التكنولوجية بمجمعات خدمات المواطنين بالقرى، وفني التنظيم بكل وحدة قروية.

واستهدف الاجتماع وضع آلية عمل لإعداد قاعدة بيانات لكل وحدة قروية تشمل جميع قرى الوحدة بما يتبعها من عزب، وكافة الرخص والملفات التي تتم من خلال الوحدات القروية على منظومة العمل الرقمية، وذلك من خلال إعداد ملف تطوير يشتمل على تعريف كامل بأقسام وإدارات الوحدة القروية يشمل رئيس وسكرتير وجميع موظفي الوحدة على أن يتم إعداد الملف بأقصى درجة من الدقة.

وتناول الاجتماع وضع إستراتيجية عمل دقيقة للمراكز التكنولوجية من خلال العمل وفق تطبيق موحد للخدمات، والاعتماد على الكوادر البشرية التي تم تدريبها على منظومة التحول الرقمي، وكذلك توزيع المهام والاختصاصات على موظفي الشباك وتنظيم لجان فحص للملفات والأوراق لضمان دقة البيانات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتحسين الخدمات المقدمة عن طريق الوحدات المحلية للمواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال إنشاء مراكز تكنولوجية تعمل وفق إستراتيجية "الشباك الواحد" لتقديم الخدمات، حيث يتم الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها تحقيقًا لمبادئ المساءلة والشفافية والمراقبة أولًا بأول لجميع المعاملات بالمنظومة الرقمية.