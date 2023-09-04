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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

استغاثة لمحافظ الجيزة لحل أزمة شارع كليوباترا مع الصرف

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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ناشد اهالي “ قاطني عقارات شارع كليوباترا بالمريوطية – فيصل” التابعة لحي الهرم بمحافظة الجيزة، لأكثر من 400 أسرة تتعرض لخطر محدق يكاد يعصف بها وبمستقبل أولادهم، حيث أن كافة العقارات بشارع كليوباترا البالغ عددها ( 9) عقارات تسبح  فوق بركة من مياة الصرف الصحي نتيجة أعمال الردم التي أعقبت تطوير ترعة المريوطية ؛ وأصبحت العقارات عرضة للسقوط في أية لحظ؛ مهددة حياة الجميع؛ بسبب عدم وجود صرف صحى، إذ أن الصرف الصحي للشارع قد تم سده  والذي كان محوّلًا على ترعة المريوطية.
وقدم سكان تلك العقارات أكثر من طلبٍ لشركة مياة الصرف الصحي بمنطقتي (بين السرايات – سهل حمزة) وذلك لتحويل الصرف الصحي على الشبكة الرئيسية ؛ ولكن لم يستجب أحد ؛ بل لم يحرك مسؤولُ واحد ساكنًا، وضرب الجميع بمصالح وحياة المواطنين عرض الحائط.

ويستغيث الأهالي ب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،جميع الجهات المعنية بسرعة التدخل وحل الأزمة نحو تحويل الصرف الصحي لعقارات شارع كليوباترا على الشبكة الرئيسية؛ علمًا بأنه وأثناء كتابة هذه السطور يتم تحويل وإنشاء خط صرف صحي بالشارع الملاصق وهو شارع أحمد راسخ.





 

 

استغاثه عقارات شارع كليوباترا المريوطية فيصل الجيزة
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