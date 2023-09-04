الجابوني بيير أتشو حكمًا لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المقرر إقامته في السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري.

ويستعد الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب "الملك فهد الدولي في السعودية.

وأبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مسئولي الأهلي واتحاد العاصمة، بهوية طاقم التحكيم بقيادة الحكم الجابوني بيير أتشو ويعاون بيير أتشو، مواطنه بوريس ديتسوجا والكاميروني كارين فومو، بينما سيكون السنغالي عيسى سي حكما رابعا.

كما يتواجد على تقنية “الفار” كلا من موريشيوس ماريا ريفيت، والمغربي عادل زوراق كحكم فيديو مساعد.

ويخوض المارد الأحمر معسكره الإعدادي حاليا في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.