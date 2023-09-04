فيفا يعلن تفاصيل قرعة كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، عن تفاصيل مراسم قرعة كأس العالم للأندية، التي تجرى غدا الثلاثاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتى ستستضيف المونديال.

وقال الفيفا في بيان رسمي: "مراسم القرعة ستجرى في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، وسيتم نقلها في جميع أنحاء العالم عبر المنصات الرقمية للاتحاد الدولي".

وأضاف أن الثنائي يايا توريه نجم منتخب كوت ديفوار ومانشستر سيتي الأسبق، ومناف أبو شقير نجم منتخب السعودية ونادي الاتحاد الأسبق، سيتواجد كضيوف شرف القرعة.

ومن المفترض أن يشارك في البطولة "اتحاد جدة (بطل الدوري السعودي) وأوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا) والأهلي المصري (بطل إفريقيا) وليون المكسيكي (بطل كونكاكاف) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) ومانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا)، بجانب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد".

وسوف تقام البطولة فى الفترة بين 12 و22 ديسمبر المقبل، ويفتتح الاتحاد السعودي المنافسات أمام أوكلاند سيتي في الدور الأول.