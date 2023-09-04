ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيفا يعلن تفاصيل قرعة كأس العالم للأندية

فيفا
فيفا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، عن تفاصيل مراسم قرعة كأس العالم للأندية، التي تجرى غدا الثلاثاء في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتى ستستضيف المونديال.

وقال الفيفا في بيان رسمي: "مراسم القرعة ستجرى في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، وسيتم نقلها في جميع أنحاء العالم عبر المنصات الرقمية للاتحاد الدولي".

وأضاف أن الثنائي يايا توريه نجم منتخب كوت ديفوار ومانشستر سيتي الأسبق، ومناف أبو شقير نجم منتخب السعودية ونادي الاتحاد الأسبق، سيتواجد كضيوف شرف القرعة.

ومن المفترض أن يشارك في البطولة "اتحاد جدة (بطل الدوري السعودي) وأوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا) والأهلي المصري (بطل إفريقيا) وليون المكسيكي (بطل كونكاكاف) وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) ومانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا)، بجانب بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد".

وسوف تقام البطولة فى الفترة بين 12 و22 ديسمبر المقبل، ويفتتح الاتحاد السعودي المنافسات أمام أوكلاند سيتي في الدور الأول. 

فيفا الاتحاد الدولى لكرة القدم قرعة كأس العالم للأندية المملكة العربية السعودية
ads