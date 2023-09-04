أحمد ياسين: الاتحاد السكندري بوابتي للعودة لمنتخب مصر

قال أحمد ياسين مدافع الاتحاد السكندري، أن الفريق الأخضر سيكون طريقه للعودة من جديد إلى منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وأوضح “ياسين” فى تصريحات صحفية: أنهيت انضمامي إلى الاتحاد السكندري في جلسة واحدة مع محمد مصيلحي رئيس النادي.

وأضاف: سأحاول تحقيق أقصى استفادة من العمل مع طارق العشري المدير الفني للفريق ومن خلاله أستطيع العودة إلى منتخب مصر.

وتابع: عقدت أكثر من جلسة مع بابافاسيليو مدرب البنك الأهلي لمعرفة أسباب استبعادي من المشاركة ولكن هناك أمور لا يمكن أن أفصح عنها، وفي النهاية أحترم وجهة نظره.

وأختتم تصريحاته، قائلا: الجهاز الفني لمنتخب مصر تواصل معي في الدور الأول من الموسم الماضي ولكن ابتعادي عن المشاركة أبعدني عن الانضمام للمنتخب.

وانضم أحمد ياسين من البنك الأهلي إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.