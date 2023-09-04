حسن شحاتة يرفض خوض انتخابات الزمالك

حسم حسن شحاتة نجم ومدرب الزمالك الأسبق، موقفه النهائي من خوض انتخابات النادي والمقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل.

وأكد شحاتة في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أنه لن يخوض انتخابات الزمالك؛ لأنه لم يعمل في مناصب إدارية ولا يُجيد ذلك، وكل عمله وخبراته بالتدريب والفنيات.

وأشار، أتمنى خروج الزمالك من كل أزماته في مختلف الألعاب، ولن أتأخر في خدمة الزمالك من الخارج دون تولى مناصب.

افتتح في العاشرة صباح اليوم الاثنين باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.