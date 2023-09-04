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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

على معلول يغادر معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب تونس

على معلول يغادر معسكر
على معلول يغادر معسكر الأهلي في النمسا
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غادر علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر إعداد الأهلي المقام حاليًّا في النمسا للانضمام لمنتخب تونس.

وكان علي معلول قد تلقى استدعاءً من منتخب بلاده استعدادًا لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان رباعي الأهلي الدولي محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية غادر النمسا اليوم للانضمام لمعسكر منتخب مصر، وأليو ديانج وبيرسي تاو لمعسكر منتخبي مالي وجنوب أفريقيا. 

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

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