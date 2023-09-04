دار الأوبرا تفتتح موسمها الفني الجديد بـ"باريس أوفنباخ"

تفتتح دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، موسمها الفنى الجديد 2023 - 2024 بحفل كلاسيكى يأتى بالتعاون مع سفارة فرنسا بالقاهرة ممثلة فى المركز الثقافى الفرنسى ويحمل عنوان "باريس أوفنباخ" ويحييه أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 6 سبتمبر الجاري، على المسرح الكبير، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

ويستضيف الحفل السوبرانو باوبرا باريس كارولين دوما، وعازف الفيولينة سيزار فيليف، ويشارك خلاله نجوم فرقة أوبرا القاهرة السوبرانو تحيه شمس الدين، ومنى رفلة، وداليا فاروق، ودينا إسكندر، الميتزوسوبرانو ليلى إبراهيم، والتينور جورج ونيس، والباص باريتون رضا الوكيل مع كورال أوبرا القاهرة بقيادة مينا حنا.

يتضمن البرنامج مختارات من اهم أعمال المؤلف الفرنسي جاك اوفنباخ منها: لابيريكولا، ودوقة جيرولستين، وحكايات هوفمان، وهيلين الجميلة، والحياة الباريسية، واورفيوس في الجحيم، وقطاع الطرق، إلى جانب تشاردس لـ فيتوريو مونتى، وتأملات من أوبرا تاييس لـ جول ماسينيه.

وقد أعدت دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الجديد العديد من المفاجات الإبداعية منها: عروضا متنوعة للفرق التابعة، إلى جانب استضافة فرق محلية وعالمية متخصصة فى مختلف أشكال الفنون الجادة.

جدير بالذكر المؤلف الموسيقى وعازف التشيللو جاك أوفنباخ (1819- 1880) لقبه فاجنر باسم موتسارت الشانزليزيه، وأعتبره النقاد صانع الموسيقى المرحة والساخرة ولقب بملك الأوبريت، حيث كتب حوالى 100 عمل فى هذا القالب، ولأعماله قيمة فنية وتاريخية إذ نجح بلمساته اضفاء أجواء المرح والسخرية على المجتمع الفرنسى.