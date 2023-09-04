ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وزير العـدل يستقبـل وفدا قضائيا من جمهورية فيتنام ومسئولي البنك الدولى

جانب من المراسم
جانب من المراسم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم الاثنين، وفدا قضائيا من جمهورية فيتنام برئاسة فام كيوك هانج - نائب رئيس محكمة الشعب العليا - والوفد المرافق له، وكذلك مسئولى البنك الدولي المعنيين بالملف، لبحث سُبل الاستفادة من التجربة المصرية في مجال تطوير منظومة الإفلاس، وإعادة هيكلة الأعمال، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة العدل.

واستعرض وزير العدل القوانين والآليات الجديدة  المستحدثة في منظومة الإفلاس وإعادة الهيكلة، والتي تهدف إلي الأخذ بيد المتعثرين وإتاحة فرص بديلة لتحفيز مناخ الاستثمار ودعم نشاط الدولة الاقتصادي، كما أبرز دور القضاء المتخصص في التعامل مع منظومة الإفلاس.

ومن  جانبه أشاد فام كيوك هانج رئيس الوفد الفيتنامي- بالتطورات التي لحقت منظومة الإفلاس، مشيرًا إلي أهمية الاستفادة من خبرات الجانب المصري لدعم مناخ الاستثمار، ووجه الشكر لوزير العدل مُثمنًا التعاون بين الجانبين، ومقدرا التسهيلات المقدمة لهم للوقوف على التجربة المصرية في مختلف جوانبها.

received_3568396396782110
received_3568396396782110
received_146935971802398
received_146935971802398
received_266183936233580
received_266183936233580
اعادة هيكلة التمويل الدولي الجانب المصري العاصمة الإدارية
ads