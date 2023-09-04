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الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة و530 شاحنة خضروات بموانئ البحر الاحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 530 شاحنة و75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 500 طن بضائع، 243 شاحنة و12 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 287 شاحنة و63 سيارة.  
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و243 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1171 راكبا بموانيها.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر موانئ البحر الأحمر تداول 9000 طن بضائع ميناء سفاجا ميناء نويبع
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