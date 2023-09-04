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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الجيزة.. رفع إشغالات وتعديات ومخالفات مقاهي ترعة بشتيل بالوراق

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة
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دفعت لمحافظة الجيزة حملة لإزالة التعديات علي الطريق العام ومخالفات لعدد من المقاهي بشارع ترعة بشتيل بجوار مسجد فلفل بحي الوراق، والتي ينتج عنها ضوضاء نتيجة استخدامها مكبرات الصوت. 
وجرى مصادرة  المحتويات والمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها . 
وكلف المحافظ حى الوراق بالمتابعة الدورية للمقاهي محل الشكوي والتعامل الفوري حيال أي مخالفات.

استجابات لشكاوي متابعي الصفحه رفع اشغالات وتعديات ومخالفات مقاهي ترعه بشتيل بالوراق استخدامها مكبرات الصوت محافظة الجيزة حي الوراق
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