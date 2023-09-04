الجيزة.. رفع إشغالات وتعديات ومخالفات مقاهي ترعة بشتيل بالوراق

دفعت لمحافظة الجيزة حملة لإزالة التعديات علي الطريق العام ومخالفات لعدد من المقاهي بشارع ترعة بشتيل بجوار مسجد فلفل بحي الوراق، والتي ينتج عنها ضوضاء نتيجة استخدامها مكبرات الصوت.

وجرى مصادرة المحتويات والمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وكلف المحافظ حى الوراق بالمتابعة الدورية للمقاهي محل الشكوي والتعامل الفوري حيال أي مخالفات.