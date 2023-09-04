بالفحم وألوان الزيت.. «حازم» يبدع في رسم محمد صلاح و«مسي» والعندليب

رغم صغر عمره إلا أن الله منحه موهبة الرسم من الصغر، عندما تري لوحاته يؤثرك جمال الألوان، ويبهرك تجسيده لشخصيات شهيرة، فتكاد تجزم انها حقيقية وليست لوحة ،أنه "حازم أحمد العتر" ابن مدينة "السنبلاوين" بمحافظة الدقهلية.

وأوضح "حازم احمد العتر" لـ”البوابة نيوز"، عمر 15 عاما" طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة الزهايرة في مدينة السنبلاوين، عن رحلته في مجال الإبداع بمختلف أشكاله ويقول: «عشقت فن الرسم من الطفولة، وساندتنى أسرتى فوفرت لى المناخ الذى جعلنى أتطور بسرعة، ومع الوقت بدأت أتميز في مجال رسم اللوحات باستخدام الفحم والزيت.

وتابع أن موهبته بدأت منذ الدراسة في المرحلة الابتدائية، فحرص على الاحتراف وتطوير موهبته فتعلم فن الرسم باحتراف من خلال تعلم فن الرسم من خلال دورات تدريبية خاصة، أكد إن تلك الدورات ساعدته كثيرا في تطوير موهبته.

وأضاف "العتر "أنه شارك في مسابقة تابعة الي قصرثقافة السنبلاوين و تم تكريمه خلالها.

لوحة اللاعب محمد صلاح بالولن خشبيه

وتابع انه بدأ الرسم بالقلم الرصاص ثم سعي الي تطوير أدواته من خلال استخدام مادة الفحم أو مادة الباستيل.



وأشار الي إنه تعلم الرسم بإستخداك ألوان الزيت ، وتابع انه يعشق لاعب الكرة الشهير " محمد صلاح " الملقب بفخر العرب فابدع في تجسيد لوحاته عن مستخدما ألوان الزيت في لوحة ، وكمل إستخدم الألوان الخشيبة في رسم لوحة أخري ل " مو صلا ح" ،،

لوحة اللاعب محمد صلاح بالوان الزيت



و تتضمن رسومات" العتر" العديد من اللوحات المميزة منها لوحة للاعب كرة القدم الشهير ميسي.

لوحة ميسي

و كما جسد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في لوحة بالفحم.

العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ

ويسعي الي مزيد من الإحتراف و تطوير نفسه في فن الرسم من خلال الانضمام الي ورش فن الرسم بقصرثقافة السنبلاوين التابع الي مديرية الثقافة بالدقهلية.

ويحلم “العتر” بالشهرة وتمثيل مصر عالميا" علي خطي الرسام الايطالي العالمي" ليوناردو دافينتشي" حيث تعد لوحتة" الموناليزا " الأكثر شهرة عالميا".