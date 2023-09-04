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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يتابع تنفيذ عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية في مجال تنمية الثروة السمكية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

واستعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، لاسيما في مجال تنمية الثروة السمكية، والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وليد أبو المجد
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