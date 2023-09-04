الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تناقش"الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية"

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل للبحري، قسم اقتصاد وعلوم سياسية، أمس الأحد، منتدى للشباب بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشريكتها كاريتاس.

ويأتي هذا المنتدى من ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للشباب لتسليط الضوء على بعض القضايا التي تهم الشباب.

وتستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل للبحري هذا المنتدى للسنة الثالثة على التوالي حيث تحرص على فتح ابواب الأكاديمية للاجئين للاندماج والتفاعل مع أقرانهم المصريين.

وقال الدكتور، طه قاسم، مدير قسم اقتصاد وعلوم سياسية، أنه حريص على التعاون مع المفوضية وشريكتها كاريتاس في مجال خدمة العمل الانساني، ونوه عن دور الأكاديمية الريادي في تطوير وخدمة المجتمع وهي تابعة لجامعة الدول العربية التي يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها الى 22 دولة.

ويأتي موضوع المنتدى هذا العام تحت مسمى "الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية" حيث أنه مجال يغزو العالم بسرعة كبيرة جدا وانتشر في الفترة الأخيرة في معظم المجالات كالطب والهندسة والصناعة والفضاء وغيرها، فأصبح من الضروري لشباب مواكبة التغيرات والتأهيل لسوق العمل، لذا فقد تم تنظيم عدة ورش تفاعلية من قبل مدربين محترفين في مجال الذكاء الاصطناعي بحيث تدور الورش حول مواضيع الدراسة والمشاريع الصغيرة والتوظيف (عن طريق برامج الذكاء الاصطناعي).

وقال نوفل التونسي، مدير مكتب المفوضية الميداني بالإسكندرية، على كل المنظمات الأممية، بداية من المفوضية الاهتمام بالشباب وتشجيعهم على تطوير مهارات الشباب التكنولوجية والتقنية لمواكبة العصر وسد الفجوة الرقمية".

وقد حضر المنتدى أكثر من 70 شاب وشابة من الجنسيات المختلفة ( السوريين والسودانيين واليمنيين والمصريين)، وتم اختتام فعاليات المنتدى بعرض توصيات ومستخرجات ورش العمل التي قام بعرضها الشباب للتعبير عن أفكارهم.