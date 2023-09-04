خبير سياحي: عودة الرحلات المباشرة من لندن إلى شرم الشيخ في نوفمبر المقبل

أشاد الخبير السياحي ابو الحجاج العماري، بتقرير صحيفة التليجراف البريطانية والتي رشحت خلاله مصر وشمال أفريقيا ضمن أفضل المقاصد السياحية لقضاء عطلة الخريف للأوروبيين خلال موسم الشتاء المقبل.

وقال العماري في تصريحات خاصة، إن صحيفة التليجراف استعرضت المقومات السياحية في مصر بداية من القاهرة وشرم الشيخ وصولا لجنوب البحر الأحمر، واصفة إياها بالمقصد السياحي المثالي في الخريف، كما أن مصر تصدرت عناوين العديد من الصحف العالمية خلال الأسبوع الماضي وكان من ضمنها الوكالة الصينية التي تحدثت عن السياحة المصرية بإيجابية بالغة.

وتابع أن ذلك يتزامن مع عودة الرحلات الجوية المباشرة من لندن الى شرم الشيخ بداية من نوفمبر المقبل، وذلك بعد انقطاع دام ثمان سنوات، عادت خلالها الرحلات الإنجليزية على استحياء في ٢٠١٩، ثم توقفت مرة اخرى بسبب جائحة كورونا، ولكن منتجع شرم الشيخ يعد الأكثر شعبية لدى السائح الإنجليزي لقضاء الإجازة.

وأشار العماري إلى أن الصحيفة ذكرت أن مطاري القاهرة وسفنكس سوف تكون الوجهة الأساسية في شبكة الطيران منخفض التكاليف مثل طائرات إيزي جيت والتي ستطلق رحلاتها بنهاية أكتوبر من مطار لوتن الى القاهرة مباشرة، ما يعد دعما كبيرا للسياحة الثقافية باعتبار ان السائح البريطاني عاشق لتاريخ مصر ويفضل الشواطئ والشمس المصرية.

وكانت صحيفة التليجراف البريطانية سلطت الضوء على أبرز الأماكن في شمال أفريقيا لقضاء عطلات الخريف بعيدا عن موسم الأعاصير الأوروبي، وعلى رأسهم مصر وتونس والمغرب، وقالت الصحيفة أن البلدان الثلاث موطن لمدن ساحرة تتميز بالمد والجزر، وهناك بدائل كثيرة فى تونس وفى الأقصر والجيزة والقاهرة التى تعد نقطة جذب لعجائب الماضي.

وأشارت إلى أن مصر تعد، فرصة خالدة لقضاء أسبوع ما بعد الصيف ومن ضمن الأماكن التى نصحت بزيارتها شرم الشيخ منطقة المنتجعات الأكثر شعبية فى مصر والجونة ومرسى علم التى صعدت إلى مكانة بارزة فى عالم السفر كوجهة من الدرجة الأولى للغوص، حيث تنعم بمساحة شاسعة من الشعاب المرجانية حيث تزدهر أسماك التونة والماكريل وأسماك المطرقة فى الأعماق.

كما نصحت بزيارة النيل، وفى رحلة عودة لعصر المصرى القديم كانت الأهرامات والمقابر المنحوتة فى الصخر الصلب فى أودية الملوك والملكات كوم أمبو ومعبدها الذى يحمل الاسم نفسه اول القائمة.

وقالت تليجراف أن الأجواء فى القاهرة لها سحر خاص حيث تمتع بأفضل ما فى العالمين من تراث وحضارة وأجواء احتفالية حديثة.