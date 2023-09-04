تراجع جديد في أسعار الذهب بالأسواق المحلية.. وعيار 21 يسجل 2210 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تراجع الدولار، متأثرًا بحالة الضبابية حول قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، حيث أظهرت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي، ارتفاع معدل البطالة، بجانب انخفاض معدل الأجور على أساس شهري وسنوي، مما يشير إلى ضعف سوق العمل.

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات، بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، وذلك بفعل تراجع الطلب، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2210 جنيهات، بينما شهدت الأوقية حالة من الاستقرار بالبورصة العالمية، لتسجل مستوى 1940 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2526 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1894 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1474 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17680 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 45 جنيهًا وبنسبة 2% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2265 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، وبنسبة 1.3%، حيث بدأت الأوقية التعاملات عند مستوى 1915 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1948 دولارًا.