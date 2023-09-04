صحة الدقهلية: مناظرة 3097 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بعد"

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 3097 حالة خلال أغسطس الماضى.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى، مشددًا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

فيما كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 300 حالة باطنة، 497 تخصص الجلدية، 200 حالة بالقلب والأوعية الدموية، فضلاٌ عن 102 حالة حرجة، ونحو 301 حالة أطفال، إلى جانب161 حالة نساء وتوليد.

وأشار إلى أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

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