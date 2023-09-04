ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أحمد شوبير يتقدم تشييع جنازة خالته بمقابر أسرته بشبرا النملة.. صور

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شيع المئات من أهالي قرية شبرا النملة إحدى قرى مركز ومدينة طنطا جثمان خالة الإعلامي أحمد شوبير كابتن المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي الأهلي الأسبق، والتي توفيت أمس بأحد المستشفيات بالقاهرة.  

تم نقل الجثمان إلى مسقط رأسها بطنطا ودفنها بمقابر العائلة، وأدى المئات صلاة الجنازة على الراحلة من أحد مساجد القرية عقب انتهاء صلاة الظهر، وتم تشييع الجثمان من قبل أهالي الفقيدة بحضور المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة وأصدقاء العائلة.

وحضر الإعلامي أحمد شوبير وعدد من زملائه الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة كابتن مصر والنادي الأهلي الأسبق ودفن الجثمان بمقابر العائلة بقرية شبرا النملة بمركز  طنطا بمحافظة الغربية.

وكانت خالة الإعلامي أحمد شوبير كابتن المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي الأهلي الأسبق توفيت مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 80 عاما وتم دفن جثمان الفقيدة في مسقط رأسها بشبرا النملة بطنطا بمحافظة الغربية.

IMG-20230904-WA0088
IMG-20230904-WA0088
IMG-20230904-WA0086
IMG-20230904-WA0086
1327635251693823449
1327635251693823449
6414615061693823445
6414615061693823445
أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير المنتخب الوطني لكرة القدم تشييع جنازة
ads