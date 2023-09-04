أحمد شوبير يتقدم تشييع جنازة خالته بمقابر أسرته بشبرا النملة.. صور

شيع المئات من أهالي قرية شبرا النملة إحدى قرى مركز ومدينة طنطا جثمان خالة الإعلامي أحمد شوبير كابتن المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي الأهلي الأسبق، والتي توفيت أمس بأحد المستشفيات بالقاهرة.

تم نقل الجثمان إلى مسقط رأسها بطنطا ودفنها بمقابر العائلة، وأدى المئات صلاة الجنازة على الراحلة من أحد مساجد القرية عقب انتهاء صلاة الظهر، وتم تشييع الجثمان من قبل أهالي الفقيدة بحضور المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة وأصدقاء العائلة.

وحضر الإعلامي أحمد شوبير وعدد من زملائه الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة كابتن مصر والنادي الأهلي الأسبق ودفن الجثمان بمقابر العائلة بقرية شبرا النملة بمركز طنطا بمحافظة الغربية.

وكانت خالة الإعلامي أحمد شوبير كابتن المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي الأهلي الأسبق توفيت مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 80 عاما وتم دفن جثمان الفقيدة في مسقط رأسها بشبرا النملة بطنطا بمحافظة الغربية.

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