القنصل السعودى بالإسكندرية يدعو محافظ مطروح للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، خلال زيارته للمحافظة.



ورحب محافظ مطروح بالقنصل السعودى خلال زيارته الأولى للمحافظة، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشقيقتين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والعلاقات الطيبة بين الشعبين، ومشيدا بما تشهده المملكة من تقدم و تطور.



كما تناول اللقاء ما تشهده المحافظة من جهود تنموية ومشروعات خدمية، بالإضافة إلى ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية واستثمارية كبرى في عدد من المجالات، ومنها السياحة العلاجية والاستثمار الزراعى بسيوة وغيرها.



وأشار محافظ مطروح إلى ما تشهده المحافظة أيضا من نهضة تعليمية تواكب جهود الدولة في التنمية ومنها جامعة مطروح بعدد 11 كلية مع التوسع فى نوعية التعليم، بالإضافة إلى التنسيق مع جامعة الأزهر حاليا بشأن إقامة فرع للجامعة بمطروح والدفع بلجنة الاسبوع القادم لمعاينة المواقع المقترحة، خاصة مع الإقبال الكبير على التعليم الأزهري بالمحافظة، وجارٍ التنسيق لإقامة أول كلية للدراسات الإسلامية والإنسانية خاصة للفتيات مع تخفيف عبء السفر لتلقى التعليم الجامعى خارج المحافظة.



وأثنى القنصل السعودى بما شهده من تطور وتقدم بمصر عامة وبمطروح خاصة، مع ما شهده من أعمال وما تم إنجازه في عدد من المشروعات التنموية والخدمية على طول الساحل حتى مرسى مطروح من تطوير للطرق وإنشاء مدينة العلمين الجديدة وغيرها.

ودعا القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية محافظ مطروح للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة في 23 سبتمبر الجاري.

وأشار القنصل العام للسعودية بالإسكندرية إلى أنه سيتم إهداء المحافظة 3 آلاف نسخة من المصحف الشريف.

وأشاد القنصل السعودى بحسن التعامل مع الإخوة السعوديين خلال زيارتهم ورحلاتهم السياحية لمطروح طوال العام سواء بالساحل أو سيوة، حيث دعا محافظ مطروح القنصل السعودى لزيارتها قريبا.

وفى نهاية اللقاء أهدى القنصل السعودى درع للواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ تقديرا لجهود التعاون وتنمية المحافظة.

القنصل السعودى بالإسكندرية يدعو محافظ مطروح للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني

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