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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب يُشيد بتنظيم بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس في الخماسي الحديث

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتنظيم البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس، والتي أقيمت خلال الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ١ سبتمبر، علي ملاعب هيئة استاد القاهرة الدولي.
وأكد الدكتور أشرف صبحى، أن تواجد خمس دول إفريقية لأول مرة فى مصر، وأيضاً وجود تصفيات لبطولة الأوقيانوس تعتبر ثقة بمصر من قبل الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، مشيرًا إلى أنه أصبح لدى مصر علاقات واشخاص مصريين ذو صفات دولية كثيرة يمثلون مصر فى تلك الاتحادات.

وأثنى وزير الرياضة على أداء لاعبي المنتخب الوطني للخماسي الحديث، وتفوقهم بالبطولة والتمكن من الصعود للأوليمبياد، متمنياً بان تحقق لعبة الخماسي ميداليتين فى الأولمبياد القادم، مشيدًا بجهود الاتحاد المصري برئاسة المهندس شريف العريان.
وأضاف صبحي أن القيادة السياسية فى مصر لا تدخر جهداً أو دعماً من أجل الارتقاء بالمنظومة الرياضية المصرية.

وزير الشباب الخماسي الحديث اشرف صبحي هيئة استاد القاهرة الدولي احمد محمدي
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