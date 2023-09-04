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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رفع كفاءة الطريق أمام حديقة سفاري بارك بالجيزة لتسهيل الحركة المرورية

رفع كفاءة الشارع
رفع كفاءة الشارع امام سفاري بارك
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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديرية الطرق وحي المنيرة الغربية بالاستجابة لشكوي المواطنين الواردة برفع كفاءة الشارع امام حديقة سفارى بارك اتجاه مطلع كوبرى أحمد عرابی وتمهيده لتسهيل الحركة المرورية. 
وقد قامت محافظة الجيزة من خلال اجهزتها بتمهيد الطريق ورفع كفاءته وتهذيب الحفر الموجودة بالطريق المؤدى الى كوبرى احمد عرابی وإعادة الشئ لاصلة .  
كما تم توسعه الطريق مدخل شارع حسین مهران وانشاء مدخل ومخرج للشارع مروريا وتركيب بلدورات لعدم إعاقه الحركة .  
بالإضافة الى انشاء رصيف بالجزيرة الوسطى أمام حديقة سفارى بارك وصيانة ارصفة المشاة.
وشملت جهود أجهزة محافظة الجيزة التنسيق مع قسم شرطة المنيرة الغربية وإدارة المرور لتواجد دوريات من ادارة المرور وونش للتواجد بمنطقه سفارى بارك يوميا ليتم التعامل الفوري حيال اي مخالفات مرورية تعيق من حركة السير .

محافظة الجيزة ترفع كفاءة الطريق أمام حديقة سفاري بارك كوبري عرابي الحركة المرورية حى المنيرة الغربية
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