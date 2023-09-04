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الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بسوهاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (سوهاج – المنيا) عن تحقيق النتائج التالية: ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهتهما قررا بأن (والدهما) يعمل بإحدى الدول العربية ، ويقوم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإرسالها لهما وقيامهما بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين.
 ضبط (أحد الأشخاص) بالمنيا وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

إحدى الدول العربية تجميع مدخرات العاملين بالخارج عملات محلية
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