25 عامًا من الريادة.. «QNB الأهلي للتأجير التمويلي» ترسخ دورها في السوق المصرية

احتفلت شركة QNB الأهلي للتأجير التمويلي بذكرى مرور 25 عامًا من النجاح والتميز في سوق التأجير التمويلي في مصر، فمنذ تأسيسها كشركة تابعة لبنك QNB الأهلي في عام 1997، لعبت الشركة دورًا مهمًا ورائدًا في تقديم حلول تمويلية متميزة للشركات، مساهمةً بذلك في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز النمو الاقتصادي، وتفخر الشركة بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المبتكرة على مدار هذه السنوات، مما جعلها الشريك المفضل للشركات التي تبحث عن حل تمويلي موثوق به ومخصصًا لاحتياجاتها الفعلية.

وصرح محمد بدير -الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، بأن شركة QNB الأهلي للتأجير التمويلي منذ تأسيسها كشركة تابعة للبنك، أخذت على عاتقها القيام بدور رائد ومتنوع في هذا النشاط، إيمانًا منها بأهمية دعم الاقتصاد المصري ومساندة الشركات في القيام بأعمالها من خلال التأجير التمويلي الذي يعد من أهم الأدوات التي تساعد على التمويل الميسر للأعمال، ولقد تمكنت الشركة من تحقيق نجاحات ملموسة وتقديم خدمات عديدة لعملائها في هذا المجال المهم، وقامت الشركة منذ تأسيسها بتحليل السوق وفهم احتياجات العملاء، وتقديم حلول تأجير تمويلي مبتكرة وملائمة".

وفي ذات الإطار، صرح إيهاب رأفت- رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن الشركة من أوائل شركات التأجير التمويلي في السوق المصري ومنذ انطلاقها اعتمدت على الابتكار والتميز، وهو ما يعكس رؤية QNB الأهلي الاستراتيجية والإرادة الثابتة لتحقيق النمو والتطور المستدام، لافتًا إلى أن الشركة تحتفل بمرور 25 سنة على تأسيسها وهو إنجاز يعكس الكفاءة والاحترافية لفريقنا المتميز وقدرته على مواصلة الأداء بنشاط وفاعلية وتلبية احتياجات وتطلعات العملاء بأقصى جودة وكفاءة ممكنة".

فيما تحدث عصام المنزلاوي -العضو المنتدب للشركة، أن QNB الأهلي للتأجير التمويلي أطلقت شعارها الجديد " استأجر الآن ، تملك لاحقا" في إطار حرص الشركة على تقديم تجربة استثنائية في دفع نمو الأعمال للمشروعات المختلفة في قطاعات متعددة مثل التصنيع، البناء، النقل، الرعاية الصحية، الزراعة، والتحول للاقتصاد الأخضر، مع خيارات مصممة خصيصًا لتناسب الاحتياجات الفعلية للعميل، كمرونة التأجير، و«التأجير المباشر» و«البيع مع إعادة التأجير».

أكد أن هذه الحلول التمويلية تجعل من التأجير التمويلي أحد الحلول التمويلية القوية التي تتمتع بسهولة الإجراءات والمناسبة لكافة العملاء. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة حاليا على خطة تطوير شاملة تشتمل على التحول الرقمي ومجموعة من المنتجات المبتكرة التي تتيح تجربة تأجير تمويلي متميزة.