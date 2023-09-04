ضبط المتهمين بالتعدي على مواطن بالمنيا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتعرفه على (سيدة) عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وقيامها بإستدراجه وإصطحابه لأحد المنازل بدائرة المركز ، ولدى وصوله فوجئ بوجود (3 أشخاص) قاموا بالتعدى عليه وتوثيقه والإستيلاء منه على (مبلغ مالى - متعلقاته الشخصية) ، ثم قاموا بالتوجه لمحل سكنه وإستولوا على (عقود ملكية منزل وأرض خاصة به) وقاموا بإجباره على التوقيع على (6 إيصالات أمانة) وإصطحبوه بسيارة ملك أحدهم وتخلوا عنه بالطريق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم لهم معلومات جنائية").. بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضاف أحدهم بقيامه بالتعرف على (نجل المجنى عليه) وعلمه من نجله بأن والده ميسور الحال فعقد العزم على إستدراجه وسرقته بالإشتراك مع باقى المتهمين وأرشدوا عن إيصالات الأمانة والعقود الخاصة بالمجنى عليه والسيارة المستخدمة فى الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.