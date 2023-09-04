ضبط 204 طرب لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط 204 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (إثنين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الضبعة .. وبحوزتهما (عدد 204 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام – سيارتين).

بمواجهة المتهمان بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدامهما للسيارتين فى النقل والترويج.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,470,000) واحد مليون وأربعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.