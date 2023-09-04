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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 204 طرب لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح

ضبط 204 طربة لمخدر
ضبط 204 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط 204 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح .
   أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (إثنين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة الضبعة .. وبحوزتهما (عدد 204 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام – سيارتين).
 بمواجهة المتهمان بالمضبوطات أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدامهما للسيارتين فى النقل والترويج.
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,470,000) واحد مليون وأربعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 204 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح بمطروح ضبط 204 طربة لمخدر الحشيش
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