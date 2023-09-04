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الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط ‏101377 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط ‏101377 مخالفة مرورية متنوعة
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (101377) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 (28366) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (1286) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (9) مخالفات موقف عشوائى.
 (12266) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (20) مخالفة شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

خلال 24 ساعة ضبط ‏101377 مخالفة مرورية متنوعة مخالفة مخالفة مرورية
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