حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة بأسوان ودمياط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (9) قضايا مخدرات "إتجار" وسلاح.. بإجمالى (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 5 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو - فرد محلى "طلقة لذات العيار") بحوزة 9 متهمين "لـ 3منهم معلومات جنائية".

تنفيذ (646) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (5) قضايا مخدرات "إتجار".. بإجمالى (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 12,500 كيلو جرام من مخدر البانجو – 3 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.