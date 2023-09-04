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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة بأسوان ودمياط

حملات أمنية
حملات أمنية
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وجه  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط)  حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  
مديرية أمن أسوان 
 ضبط (9) قضايا مخدرات "إتجار" وسلاح.. بإجمالى (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 5 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو - فرد محلى "طلقة لذات العيار") بحوزة 9 متهمين "لـ 3منهم معلومات جنائية".
 تنفيذ (646) حكم قضائى متنوع. 
مديرية أمن دمياط
 ضبط (5) قضايا مخدرات "إتجار".. بإجمالى (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 12,500 كيلو جرام من مخدر البانجو – 3 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

قطاع الامن العام دمياط اسوان
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