تأجيل محاكمة أحد شركاء حمزة زوبع في «اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان»

أجلت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، النظر بجلسة محاكمة المتهم محمد أبو زيد محمد، شريك حمزة زوبع و15 متهما آخرين في قضية اللجان الإعلامية للإخوان، لـ 17 أكتوبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبـو العـلا وغريب محمـد متولى ومحمد زيدان ومحمد نـبيل بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.

اتهمت النيابة العامة، المتهمين بأنهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.