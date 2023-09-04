مصطفى جعفر سالمان أمينا للتنظيم بـ«حماة الوطن» في الجيزة

قرر النائب نافع عبد الهادي وكيل لجنة الشكاوي والمقترحات بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بالجيزة، باختيار النائب البرلماني السابق مصطفى جعفر سالمان كأمين تنظيم لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة.

وقال مصطفى جعفر سالمان في تصريحات صحفية له: « إن ثقة حزب حماة الوطن وخاصة النائب نافع عبد الهادي في شخصي البسيط هي أمانة وثقة سأعمل بها جاهدا لرفعة شأن المحافظة كجزء غالي من وطننا الحبيب» مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا في أمانة التنظيم بقيادته ومعاونة زملائه .

وكان سالمان عضوا بمجلس النواب في دورة سابقة، بالإضافة الى انه انضم لحزب حماة الوطن كأمين لأمانة الوراق لمدة وبعد أن اثبت نجاحه تم اختياره كأمين لشباب الجيزة.

وقام «سالمان» بعمل تشكيلة جيدة من الشباب وقدموا نشاطات مختلفه واحدث تغيير كبير داخل أمانة الشباب بالجيزة بشكل منظم وتم اختياره اليوم كأمين للتنظيم في المحافظة.