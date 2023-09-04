إشادة واسعة بحفل افتتاح البطولة الأفريقية لكرة الطائرة

أشادت جميع وفود الدول المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بحفل افتتاح البطولة التي تستضيفها مصر في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وعبرت جميع وفود الدول الأفريقية المشاركة عن سعادتها بحفل الافتتاح والفقرات الفنية الفرعونية، بالإضافة إلى إشادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بحفل الافتتاح مؤكدين على أن هذا يعكس صورة إيجابية للعالم عن مصر.

وشمل الحفل العديد من الفقرات أهمها طابور عرض المنتخبات المشاركة، بالإضافة إلى فقرة فنية بالزي الفرعوني لفريق كيدز شو التابع لوزارة الشباب والرياضة وفريق بركشن.

وتفاعل عدد كبير من الجماهير مع الحفل وذلك خلال تواجدهم لمؤازرة ودعم وتشجيع المنتخب المصري في مباراته أمام بوروندي، بحفل الافتتاح الرائع والمميز.

وحضر الحفل أمس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وفريدريك نودلف نائبًا عن بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة، و الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، والدكتور فؤاد عبد السلام رئيس لجنة الاحتكام للبطولة، وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد ونائب اللجنة المنظمة للبطولة، ووليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و قيادات وزارة الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة حقق الفوز على نظيره منتخب بوروندي بنتيجة 3/0 في مباراة افتتاح البطولة التي أقيمت مساء أمس الأحد.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كلًا من بوروندي والجزائر.

واتفق الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مع شركة تذكرتي على توحيد أسعار تذاكر مباريات مصر ببطولة الأمم الأفريقية لتصبح 40 جنيه من أجل تسهيل حضور الجماهير في البطولة لتقديم الدعم والمؤازرة للمنتخب المصري من أجل التتويج باللقب.

وضمت قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

يرأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصرى المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.