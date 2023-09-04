صور.. افتتاح المدرسة الرسمية الدولية بداية العام الدراسي الجديد بالوادي الجديد

أعلنت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، انتهاء تجهيز والاستعدادات لافتتاح المدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) بمدينة الخارجة، بداية العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لنائبة المحافظ لمقر المدرسة الدولية بمدينة الخارجة، لمتابعة التجهيزات النهائية قبل الافتتاح الرسمي للمدرسة بداية العام الدراسي الجديد، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى قطاع الصعيد؛ لتقديم خدمة تعليمية دولية متميزة بمصروفات اقتصادية مخفضة.

ووجهت نائب المحافظ بسرعة استكمال تنجيل الملعب وإنشاء مظلة بالفناء، وفرش وتأثيث القاعات الدراسية ومتابعة عمليات تسجيل الطلاب على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والإجابة على استفسارات أولياء الأمور بخصوص النظام التعليمي بالمدرسة.

من ناحية أخرى، وجهت مجدي بعرض تقرير عن جاهزية المدارس على مستوى المحافظة قبل بدء العام الدراسي على أن يشمل موقف ونسب تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس المُدرجة بخطة الصيانة.

جدير بالذكر أن المدارس الحكومية الدولية تعتمد في مناهجها على المنهج البريطاني (IG)و تمنح شهادة معتمدة دوليًا، كما تتميز بضوابط تضمن مناخ تعليمي وتأهيلي متميز مجهز بأحدث الأدوات التكنولوجية والعلمية فضلاً عن توفير كوادر من المعلمين المدربين والمؤهلين علميًا.

هذا ويجري إغلاق باب التقديم غدا الثلاثاء لمرحلتي رياض الأطفال ( Fs1 - Fs2) والصف الأول الابتدائي (G1) من خلال الموقع التالي:

https://forms.office.com/r/wjiBPbS3S7

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية (1)

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية (2)

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية (3)

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية (4)

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية (5)

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية (6)

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية (7)

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية (8)