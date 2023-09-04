الجامعة اليابانية بالإسكندرية تستضيف وفدا من طلاب "هيروشيما"

في اطار فاعليات برنامج التدريب الصيفى بالجامعة اليابانية أكد الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن هناك وفد من طلاب جامعة هيروشيما قد زار الجامعة اليابانية ووقد تم تنظيم رحلة للطلاب اليابانيين لزيارة مدينة العلمين الجديدة والمعالم السياحية بالإسكندرية

وقال الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الزيارة جاءت دعما لبرنامج التبادل الطلابي مع كبرى الجامعات باليابان، حيث تستضيف الجامعة وفدا من الطلاب من جامعة هيروشيما لتعزيز التبادل الثقافي والتعاون الأكاديمي بين الجامعتين .

وأوضح بيان الجامعة اليابانية اليوم أنه خلال فاعليات البرنامج الصيفي للجامعة عام 2023، سيشارك الوفد الطلابي لجامعة هيروشيما في العديد من الأنشطة الطلابية بالجامعة و الدورات المتخصصة ومشاريع البحث وورش العمل موضحا ان البرنامج يتضمن أيضا عدد من المحاضرات حول الثقافة وأهداف التنمية المستدامة وأهميتها .

وقال رئيس الجامعة في حديثه عن الزيارة، إن البرنامج يتضمن رحلات ثقافية وترفيهية حيث تنظم الجامعة رحلة لوفد الطلاب اليابانيين لزيارة المعالم السياحية بمدينة الإسكندرية مثل قلعة قايتباي والمسرح الروماني كما سيتم تنظيم رحلة لهم لزيارة لمدينة العلمين الجديدة.

وقد تم تنظم لقاء للترحيب بوفد طلاب جامعة هيروشيميا بحضور الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة وبحضور الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات والدكتور محمد مختار عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية .