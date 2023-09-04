خلال 48 ساعة.. اعتماد 65 حيز عمراني في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اعتماد ٥ عزب تابعين لمراكز دمياط، كفر البطيخ، كفر سعد، وفارسكور وذلك ضمن خطة التعاون بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني و وفقاً لأعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٣ المختصة بمراجعة واعتماد الاحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب الجمهورية.

و أشارت محافظ دمياط، مجددًا إلى أنه يجرى وبشكل دورى اعتماد عدد آخر من العزب من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بعد مراجعتها واستيفاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك ، بما يساهم فى تحقيق التنمية بهذا الملف ويلبى كافة المعايير الخاصة بالتجمعات العمرانية.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اعتماد الأحوزة العمرانية لـ٦٠ عزبة تابعين لمراكز "دمياط، كفر البطيخ، فارسكور " ، وذلك ضمن خطة التعاون بين المحافظة و الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفى إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزارة رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٣ المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظات ،حيث تم إعتماد الاحوزة العمرانية لعدد ٥ قرى بمركز دمياط و٤٠ قرية بمركز فارسكور و كذلك ٨ قرى بمركز الزرقا و ٧ قرى بمركز كفر البطيخ.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة لاعتماد الأحوزة العمرانية ومراجعة وتدقيق كافة الأعمال الخاصة بها بما يتناسب مع الرؤى المستقبلية لتلك المناطق وبما يساهم فى تحقيق التنمية بهذا القطاع ،لافتة الى أنه جارى اعتماد باقى الأحوزة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني حيث عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماعات مستمرة مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والجهات التنفيذية لاعتماد الأحوزة العمرانية في العزب التابعة للمراكز والمدن والقرى في كافة أنحاء محافظة دمياط في دمياط