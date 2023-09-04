الخميس القادم .. انعقاد المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الدفاع المدني

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 02:49 م

تحت رعاية الملك محمد السادس الله، وبدعوة من حكومة المملكة المغربية، ينعقد في متحف محمد السادس لحضارة الماء بمدينة مراكش يوم 7 سبتمبر الجاري، المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الحماية (الدفاع المدني)، بمشاركة رؤساء وممثلي هذه الأجهزة في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ومن المنتظر أن يوجه عبد الوافي لفتيت وزير الدخلية في المملكة المغربية كلمة إلى المؤتمر، كما سيتحدث في جلسة الافتتاح معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله من بينها: المستجدات في أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، التطورات والمستجدات في أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، إنشاء منصة الكترونية لأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) العربية، وإنشاء مركز عربي لتنسيق التعاون الميداني بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية في مواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة.

وسينظر المؤتمر كذلك في نتائج اجتماع اللجنة التي ستنعقد قبله يوم (6/9/2023م) لدراسة موضوع دمج الاتفاقية العربية للتعاون في مجال البحث والإنقاذ ومشروع اتفاقية للتعاون بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.