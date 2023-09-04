ديانج يغادر معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب مالي

غادر أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، معسكر إعداد الفريق المقام حاليا في النمسا، للانضمام لمعسكر منتخب المالي.

وتلقى ديانج استدعاء من الاتحاد المالي لكرة القدم، للانضمام للقائمة النهائية لمعسكر منتخب بلاده الذي يستعد لخوض مواجهتي جنوب السودان وكوت ديفوار ضمن الأجندة الدولية.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مالي بقيادة إيريك سيكو تشيلي، القائمة التي تخوض مواجهتي جنوب السودان وكوت ديفوار خلال المعسكر الجاري والتي ضمت نجم خط وسط الأهلي أليو ديانج.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في النمسا، والذي يستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.