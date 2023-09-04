بالصور.. محمد صلاح يرد ويؤكد البقاء في ليفربول

رد الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، على كل التقارير والأنباء التى تتردد عن انتقاله إلى الدوري السعودي لكرة القدم "روشن"، بطريقته الخاصة.

حيث نشر الفرعون المصرى محمد صلاح، اليوم الاثنين، صور له كإشارة جديدة تدل على بقائه في صفوف ليفربول، بقميص الفريق الإنجليزي وهو يحتفل بأحد أهدافه.

وقاد محمد صلاح فريق ليفربول، للفوز مساء أمس الأحد على نظيره فريق أستون فيلا بثلاثة اهداف نظيفه، وذلك على ملعب "انفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وبحسب التقارير الصحفية السعودية والإنجليزيه، فأن اتحاد جدة متمسك بالتعاقد مع محمد صلاح خلال الصيف الحالي، رغم إعلان يورجن كلوب مدرب ليفربول، عدم وجود أي نية لرحيل النجم المصري.