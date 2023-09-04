محافظة الإسكندرية تعلن عن شروط وتفاصيل المزايدة العلنية العامة

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية إدارة التعاقدات بمحافظة الإسكندرية عن طرح المزايدة العلنية العامة في جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 سبتمبر الجاري، محددين قيمة التأمين وكراسة الشروط.

وجاء حسب بيان محافظة الإسكندرية تم تحديد أماكن لوضع عدد 2 تى بول بشارع قناة السويس بنطاق حي وسط لاستغلالها إعلانيًا، وأن قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم جلسة المزايدة.

وأكد البيان، أنه يسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بالعملية، ويتم تسديد التأمين النهائي للعملية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات، بنسبة 10 % من إجمالي قيمة التعاقد، ويمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية بمقر إدارة التعاقدات أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ووفقا للبيان تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وآخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في الميعاد المحدد للجلسة.