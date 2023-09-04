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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

السبت.. "معا" معرض لذوى الهمم للحرف اليدوية ببيت السناري

معرض معا للحرف اليدويه
معرض معا للحرف اليدويه
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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال  بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، معرضًا بعنوان "معًا" لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة للحرف اليدوية والأشغال الفنية في دورته الأولى، وذلك يوم السبت 9 سبتمبر الجاري، في تمام الخامسة مساء، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، في القاهرة.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور مجموعة من الأدباء والمثقفين والفنانين والشخصيات العامة.
يضم المعرض مجموعة من الأشغال الفنية والحرفية واليدوية من صنع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والتي تشمل الرسم والنحت والخياطة والخزف وصناعة الأثاث والكروشيه والشموع والنسيج والحلي والجلود وغيرها من التقنيات والفنون، ويعقد المعرض في الفترة من 9 وحتى 11 سبتمبر 2023.

معرض معا للحرف اليدويه ذوي الهمم بيت السناري مكتبة الإسكندرية اخبار الثقافة
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