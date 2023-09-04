أيمن شعراوي يتابع سير عملية تلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك

حرص أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي بالزمالك وعضو اللجنة الثلاثية التي تدير النادي، على متابعة الأمور الخاصة في مقر تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المقبلة.

وطلب أيمن شعراوي من المكلفين من قبل النادي بمتابعة عملية الترشيحات بتسهيل كل الأمور على المرشحين حتى نهاية موعد تلقي طلبات الترشح.

وتواجد أيمن شعراوي برفقة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للنادي ورئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون النادي حتى موعد الانتخابات.

وتقدم في الساعات الأولي اليوم بأوراق ترشحهم كل من، رجب رواش وأحمد عفيفي وكريم عبيد، في مقاعد العضوية فوق ومنصب امين الصندوق .

وفتح في العاشرة صباح اليوم الاثنين باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.