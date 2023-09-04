خدمات مرورية لتنفيذ الأعمال الخاصة بالممشى السياحى بالمتحف الكبير

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحى بالمتحف المصرى الكبير أعلى (ميدان الرماية / طريق الفيوم) والذى يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير ، وذلك لإستكمال أعمال رفع الكمر الخرسانى الخاص بالممشى السياحى .. مما يستلزم الغلق الكلى بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق الإسكندرية الصحراوى إتجاه طريق الفيوم ، وذلك لمدة "5 أيام" إبتداءً من الساعة 12 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 5/9/2023 وحتى يوم السبت الموافق 9/9/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.. وإجراء تحويلة مرورية على النحو التالى:

حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير إتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً إلى الطريق الذى تم إستحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

