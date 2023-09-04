سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 02:06 م

بحث رئيس مجلس الدولة العمانى الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ودول الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال زيارة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له إلى سلطنة عمان، في إطار زيارة رسمية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتعاون والعمل بين المجالس النظيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الإثنين.

