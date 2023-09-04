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الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

سلطنة عمان والاتحاد
سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي
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بحث رئيس مجلس الدولة العمانى الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ودول الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال زيارة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له إلى سلطنة عمان، في إطار زيارة رسمية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتعاون والعمل بين المجالس النظيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الإثنين.
 

الاتحاد الأوروبي سلطنة عمان
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