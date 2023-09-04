أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام 2021 / 2022 ومن أهم مؤشراتها انه بلغ عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران الوطنية 20 مطاراً .
كما بلغ عدد الطائرات المستخدمة في الشركات الوطنية161 طائرة وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر والتي وصلت 57,1 % بعدد طائرات 92 طائرة, بينما بلغت عدد الطائرات بالقطاع العام / الاعمال العام 69 طائرة بنسبة 42,9 %.
واوضح الجهاز انه بلغ إجمـالي الحركـة الدوليـة والمحليـــة لطائرات ( الركاب، البضائع ) للشركات الوطنية بالمطارات 193,5 ألف رحلة عام 2021 / 2022 مقابل 123,7 الف رحلة عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 56,5% وكـان للقـطاع الـعام / الاعمـال العـام النصـيب الأكـبر بنسبة 77,7 % بعدد رحـلات 150,5 ألـف رحلة بينما بلغت عدد الرحلات بالقطاع الخاص 43,1 ألف رحلة بنسبة 22,3٪.
وأشار الجهاز الي انه بلـغ إجمالي الحركة الدولية والمحليـة للركـاب بالشركات الوطنية 14,0 مليــون راكب عـام 2021 / 2022 مقابل 7,9 مليون راكب عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 75,7% وكان للقطاع العــام / الاعمال العام النصيب الأكبر بنـسبة 69,4 % بعدد ركـاب 9,7 مليـون راكـب بيـنما بلـغ عـدد الركـاب 4.3 مليون راكــب بالقطاع الخاص بنسبة 30,6 ٪ .
وبلغـت كمـية البـضائع المنـقولة بواسطـة الشركات الوطنية 151,7 ألف طن عام 2021 / 2022 مقابل 109,6 ألف طن عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع 38,4% وكان للقطاع العام النسبة الأكبر والتي وصلت الي 98,9 % بكمـية بـضائع 150,0 ألـف طـن بيـنما بلـغت كميـة البضائع المنقولة للقطاع الخاص 1,7 ألف طن بنسبة 1,1% من إجمالي البضائع المنقولة.
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الإحصاء: 75.7% ارتفاعا بأعداد الركاب المنقولين جوا بالشركات الوطنية لعام 2021/2022
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية لإحصاءات النقل الجوى عام 2021 / 2022 ومن أهم مؤشراتها انه بلغ عدد المطارات المصرية التى تمت بها حركة شركات الطيران الوطنية 20 مطاراً .