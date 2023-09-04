بتخفيضات تصل لـ25%.. معرض "أهلا مدارس" في بشاير الخير بالإسكندرية

افتتح الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض أهلا مدارس المقام بمدرسة أميرة لطفى سليمان الرسمية لغات بمنطقة بشاير الخير ٣-٥ و الذى يقام في الفترة من ٤ إلى ١٤ سبتمبر الجاري بالتنسيق بين مديرية التموين و التجارة الداخلية و العديد من المكتبات و الشركات لعرض و بيع الأدوات المدرسية و الكراسات و الكشاكيل و مستلزمات الدراسة بكافة أنواعها و الملابس و الأحذية الرياضية.

ويوفر المعرض جميع مستلزمات الدراسة بكميات كبيرة والتي تغطى استهلاك المواطنين و تمتعها بالجودة التى تليق بالمواطن السكندري و بالأسعار التنافسية المخفضة عن الأسواق الخارجية والتي تقدر من ٢٠٪ إلى ٢٥ ٪ عن مثيلتها فى الاسواق حيث يعرض بالمعرض جميع مستلزمات المدارس بأسعار تناسب الجميع.

معرض أهلا مدارس في بشاير الخير

وتفقد الدكتور نائب المحافظ ووكيل وزارة التموين و السادة الضيوف جميع الأجنحة الخاصة بالمكتبات المشاركة في المعرض و استعراض السلع المعروضة و جودتها و أسعارها.

و صرح المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة أن المعرض هذا العام يضم ٤ أجنحة لأكبر المكتبات العارضة لمستلزمات الدراسة و الملابس و الأدوات الرياضية في مكان واحد بكميات كبيرة و بجودة عالية و مستوى جيد من التخفيضات المطروحة و التي تحكمت في أسعار الأسواق.

معرض أهلا مدارس في بشاير الخير

كما وجه الشكر للمحافظ لتسهيل كافة الإجراءات و كذلك الشكر لقيادة مشروع التطوير الحضاري بشاير الخير للتعاون المثمر الذى خرج من خلاله هذه المعرض في أحسن صورة و كذلك توجيه الشكر للسادة المشاركين من القطاع الخاص و المكتبات لسرعة المشاركة في المعرض و طرح كميات كبيرة و متنوعة من السلع و المنتجات بتخفيضات مناسبة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و وزارة التموين و التجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و المحافظة بقيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

معرض أهلا مدارس في بشاير الخير

حضر الافتتاح كلاً من العميد أيمن عبد الفتاح نائب مدير أمن مشروع التطوير الحضاري "بشاير الخير"، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وقيادات مديرية التموين و التجارة الداخلية جمال عمار وكيل المديرية و المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي وأحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية.