السويد: اعتقال 3 أشخاص عقب اندلاع اشتباكات لقيام ناشط بحرق نسخة من القرآن

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 01:46 م

أعلنت الشرطة السويدية اليوم /الاثنين/ اعتقال 3 أشخاص عقب اندلاع اشتباكات في حي للمهاجرين بمدينة مالمو إثر قيام ناشط باضرام النيران في نسخة من القرآن الكريم.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الشرطة السويدية وصفت الاشتباكات بأنها "أعمال شغب عنيفة"، حيث تعرض أفراد الشرطة للرشق بالحجارة، وتم إضرام النيران في عشرات السيارات.

وأثارت وقائع مماثلة لحرق نسخ من القرآن الكريم احتجاجات غاضبة في الدول الإسلامية، وهجمات على البعثات الدبلوماسية السويدية، فيما دعا قادة الدول الإسلامية السويد إلى إيجاد سبل لوقف هذه الأفعال.. وأعلنت الحكومة السويدية من جانبها عن البدء في بحث الإمكانيات القانونية لتمكين الشرطة من رفض تصاريح المظاهرات بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

