بعد ضجة الفيسبوك.. إزالة إعلانات معرض الأثاث المخالفة في محافظة دمياط

شددت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط،على رفع مستوى المحيط البيئي بمراكز ومدن وقرى المحافظة في كافة قرى ومراكز المحافظة.

وقاد اللواء أحمد قاسم أحمد ، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ ، حملة لازالة الاعلانات غير المرخصة بطريق 17 إسكان بقرية البساتين مركز كفر البطيخ تحت إشراف محمد عبد السلام نائب القرى ورئيس القرية ومسئول القسم الفنى بالقرية ولازال العمل جارى وذلك للظهور بالمظهر اللائق.

تم إزالة الإعلانات الخاصة بمعرض للاثاث والذي تسبب في أزمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الأيام الماضية بعد أن قاموا بإشعال النيران في غرفة نوم بسبب رداءة تصنيعها.

وقام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشن حملة غاضبة بسبب إشعال النيران في الغرفة ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ملاك معرض لصناعة الأثاث قد أعلنوا حملة دعائية من يوم ١ سبتمبر الجاري وتم الإعلان عن عدة فيديوهات منها مقطع فيديو ظهر فيه ملاك المعرض وهم يتحدثون عن وجود بعض الأثاث الدمياطي وسوء ورداءة المواد الخام التي يستخدمونها في التصنيع وقاموا بسكب البنزين على الغرفة ومن ثم إشعال النيران فيها.